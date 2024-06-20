Путин высказался о санкциях в отношении КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении КНДР являются негуманными и сравнил их с блокадой Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал Путин.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что визит Владимира Путина в Северную Корею серьезно изменил геополитическую ситуацию в мире. По словам эксперта, визит Путина в КНДР сделал невозможным для администрации Байдена осуществления задуманного плана «легкого пути».

Он указал, что визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе, напомнив Западу, что они имеют дело с Евразийским континентом, где есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.

Также газета The Hill писала, что подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения.

Ранее в США указали на провал попыток Запада изолировать Россию.