Президент Вьетнама назвал сферы сотрудничества страны с Россией

Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Об этом по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил президент Вьетнама То Лам, передает ТАСС.

«Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами», — подчеркнул он.

До этого президент республики подчеркивал, что Россия стабильно наращивает авторитет на мировой арене. По мнению То Лама, в результате прошедших весной выборов Путин заручился огромной поддержкой населения, что говорит о доверии людей к выбранному российским президентом курсу, который глава Вьетнама назвал «очень правильным».

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня.

Ранее сообщалось, что Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина.