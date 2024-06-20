В США раскрыли последствия визита Путина в Северную Корею

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что визит Владимира Путина в Северную Корею серьезно изменил геополитическую ситуацию в мире. Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

По словам эксперта, визит Путина в КНДР сделал невозможным для администрации Байдена осуществления задуманного плана «легкого пути».

«США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая», — сказал Доктороу.

Он указал, что визитом Россия обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе, напомнив Западу, что они имеют дело с Евразийским континентом, где есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.

До этого газета The Hill писала, что подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения.

Ранее в США указали на провал попыток Запада изолировать Россию.