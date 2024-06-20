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В США указали на провал попыток Запада изолировать Россию

CNN: надежды Запада изолировать Россию не оправдываются

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Газета.Ru

Визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию, поскольку Москва наращивает контакты с дружественными странами и пытается сформировать новый глобальный миропорядок. Об этом пишет CNN.

«В мае Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине – это его символическая первая зарубежная поездка с момента начала нового срока на посту президента России – где два лидера пообещали углублять свое стратегическое партнерство в противостоянии с США. Теперь Путин посещает двух соседей Китая», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что Россия приняла на себя председательство в БРИКС, и в октябре встреча стран-участниц политического объединения и государств-наблюдателей пройдет в Казани.

«Для Москвы и Пекина расширение [БРИКС] рассматривается как стремление к созданию нового мирового порядка путем превращения свободной экономической группировки в геополитический противовес Западу», — считает CNN.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее в США обеспокоились договором о сотрудничестве России и КНДР.

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