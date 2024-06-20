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Эксперт не исключил, что северокорейские военные появятся на СВО

Эксперт Коротченко: договор с КНДР позволяет Пхеньяну отправить военных на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подписанный между Россией и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве на фоне действий стран Запада и Украины позволяет Пхеньяну отправить военных в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, сложившаяся на Украине ситуация с точки зрения международного права может быть рассмотрена как акт агрессии против России. В той связи эксперт напомнил, что один из пунктов договора между Москвой и Пхеньяном подразумевает оказание помощи России в упомянутой ситуации.

«Участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору», — подчеркнул он.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал об укреплении партнерства России с Вьетнамом.

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