Эксперт не исключил, что северокорейские военные появятся на СВО

Подписанный между Россией и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве на фоне действий стран Запада и Украины позволяет Пхеньяну отправить военных в зону специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, сложившаяся на Украине ситуация с точки зрения международного права может быть рассмотрена как акт агрессии против России. В той связи эксперт напомнил, что один из пунктов договора между Москвой и Пхеньяном подразумевает оказание помощи России в упомянутой ситуации.

«Участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору», — подчеркнул он.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал об укреплении партнерства России с Вьетнамом.