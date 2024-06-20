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Путин рассказал об укреплении партнерства России с Вьетнамом

Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства РФ с Вьетнамом

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом является одним из приоритетов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой То Ламом.

«Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число наших приоритетов», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений государств. Путин отметил, что на протяжении этого времени между Россией и Вьетнамом «поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций».

Глава российского государства назвал развитие торгово-экономических связей двух стран поступательными. Он подчеркнул, что в 2023 году товарооборот вырос на 8%, над чем
работает межправкомиссия с обеих сторон.

«Росту товарооборота способствует реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом», — сказал Путин.

В Ханое проходят двусторонние переговоры Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.

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