Путин рассказал об укреплении партнерства России с Вьетнамом

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом является одним из приоритетов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой То Ламом.

«Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число наших приоритетов», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений государств. Путин отметил, что на протяжении этого времени между Россией и Вьетнамом «поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций».

Глава российского государства назвал развитие торгово-экономических связей двух стран поступательными. Он подчеркнул, что в 2023 году товарооборот вырос на 8%, над чем

работает межправкомиссия с обеих сторон.

«Росту товарооборота способствует реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом», — сказал Путин.

В Ханое проходят двусторонние переговоры Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.