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Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина

Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина во Вьетнаме

Российский лидер Владимир Путин посетил Мавзолей основателя Вьетнама Хо Ши Мина в Ханое. Об этом сообщает »Интерфакс».

Путин также возложил венки к Мавзолею. Сам Мавзолей находится на площади Бадинь, являющейся центральной в Ханое. Он был построен при помощи советских специалистов в 1975 году. При входе там выбита фраза Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

Сообщается, что российский президент в пятый раз прибыл во Вьетнам. До этого он посещал его в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

До этого Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Российский лидер выразил благодарность генеральному секретарю генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбе между руководством и народами России и Вьетнама.

Ранее президент Вьетнама То Лам заявил, что переговоры с Путиным прошли успешно.

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