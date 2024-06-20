Польша на случай войны хочет создать зашифрованную систему связи

Власти Польши хотят создать систему защищенной связи, которая сможет позволить администрации и спасательным службам беспрепятственно работать в военное время. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Министерство внутренних дел и администрации планирует создать систему защищенной, то есть зашифрованной, государственной связи, которая в случае войны обеспечит функционирование администрации и спасательных служб», - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что технические подробности проекта пока не известны, однако, как предполагает газета, система может быть создана уже в следующем году.

Система должна охватить всю страну, включая объекты критически важной инфраструктуры, добавляет издание.

До этого экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

Ранее в Польше предупредили о риске мировой войны.