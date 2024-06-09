Мировая война, которую развязывает Запад, способна уничтожить Польшу. К такому выводу пришел обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

«Мир балансирует на тонкой грани», — заявил политический аналитик.

По его словам, Запад постепенно превращается в полицейское сверхгосударство и навязывает свою волю другим народам. Он обратил внимание, что состоятельная элита рассматривает военное противостояние, как спасение от грядущего краха мировой финансовой системы.

По мнению политолога, ядерная война может начаться «в любой день». Он назвал ее роковой для поляков из-за того, что военные действия способны уничтожить польскую нацию.

Накануне в США рассказали о возможности Вашингтона начать ядерную войну с Россией.

7 июня специальный помощник президента США Пранай Вадди сообщил, что американский президент Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Вашингтоном ядерного оружия.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.