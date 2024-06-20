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Вьетнам и РФ не вступят в союзы против друг друга

Вьетнам и Россия договорились не вступать в союзы против друг друга

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Вьетнама То Лам заявил, что страна договорилась с Россией об укреплении сотрудничества и невступлении в союзы против друг друга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга», — сообщил То Лам.

Он отметил, что страны договорились о наращивании контактов по правительственным и партийным линиям.

До этого То Лам сообщил, что Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Также президент республики подчеркивал, что Россия стабильно наращивает авторитет на мировой арене. По мнению То Лама, в результате прошедших весной выборов Путин заручился огромной поддержкой населения, что говорит о доверии людей к выбранному российским президентом курсу, который глава Вьетнама назвал «очень правильным».

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня.

Ранее сообщалось, что Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина.

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