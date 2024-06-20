В Южной Корее выступили против сотрудничества РФ и КНДР

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Южная Корея выразила сожаление относительно возможного военного и технического сотрудничества Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики и назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в МИД Республики Корея.

В ведомстве отметили, что «пристально следили» за поездкой Путина в КНДР.

Представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на предупреждения международного сообщества, Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Дипломат подчеркнул, что Южная Корея продолжит работу с союзниками и дружественными странами, чтобы «строго и решительно» реагировать на угрожающие ее безопасности действия.

Лим Су Сок добавил, что после тщательного анализа и оценки визита Путина в КНДР, Сеул примет необходимые меры.

19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи глава КНДР в частности отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это был второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.