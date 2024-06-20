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В МИД Вьетнама оценили отношения с Россией

МИД Вьетнама: Ханой строит отношения с Москвой на принципах равенства и выгоды

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Depositphotos

Отношения России и Вьетнама строятся на принципах равенства и взаимной выгоды, что отвечает интересам Москвы и Ханоя. Об этом в беседе с ТАСС заявила замглавы МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

«Отношения между двумя странами основываются на принципах равенства и взаимной выгоды, тем самым активно способствуя строительству и развитию каждой страны, внося вклад в укрепление мира, стабильность и развитие в регионе и во всем мире», — подчеркнула она.

По оценке Ханг, за последние десятилетия Россия и Вьетнам стали важными партнерами на фоне положительного взаимодействия Москвы и Ханоя во многих аспектах.

19 июня вечером сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита.

Ожидается, что в Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

Ранее Путин назвал сбалансированной позицию Вьетнама по конфликту на Украине.

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