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Путин назвал сбалансированной позицию Вьетнама по конфликту на Украине

Путин приветствовал сбалансированную позицию Вьетнама по украинскому кризису

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует сбалансированную позицию вьетнамских властей по конфликту на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, глава государства оценил позицию Ханоя по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что РФ и Вьетнам имеют схожие взгляды на обстановку в данной части мира.

Вечером 18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян в рамках официального визита. На следующий день он провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также посетил торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон» и принял участие в государственном приеме.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Северокорейский лидер пояснил, что этот документ предполагает развитие двустороннего сотрудничества во всех областях, включая военную.

К текущему моменту официальный визит президента РФ в КНДР завершился. Сейчас российский лидер направляется во Вьетнам, который придерживается нейтральной позиции по украинскому конфликту.

Ранее журналисты назвали одну из возможных причин приглашения Путина во Вьетнам.

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