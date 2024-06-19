Визит Путина в Северную Корею завершен

Государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) завершен. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности российский лидер и председатель КНДР Ким Чен Ын общались более 11 часов. Северокорейский лидер лично проводил Путина до трапа самолета.

Перед отъездом Путин отведал местные блюда на торжественном приеме. Также в его честь прошел концерт, на котором прозвучало несколько русских песен.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее северокорейский чиновник выгнал из кабинета российских министров.