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Северокорейский чиновник выгнал из кабинета российских министров: «Сначала — наш руководитель»

В КНДР вывели из кабинета российских министров, пришедших раньше Ким Чен Ына

Чиновник из КНДР выгнал из зала заседаний российских министров, вошедших в помещение раньше северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции встречи, опубликованной на YouTube-канале газеты «Комсомольская правда».

На записи видно, как в зал заседаний входят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава военного ведомства страны Андрей Белоусов. Вместе с ними шли министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель главы правительства Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Виталий Савельев. Более того, среди вошедших раньше Ким Чен Ына оказался руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Однако, когда члены российской делегации начали рассаживаться за столом переговоров, к ним подошел один из северокорейских чиновников. Представитель КНДР попросил зарубежных коллег покинуть зал заседаний.

В ответ министры из РФ поинтересовались, в чем причина такой просьбы. Тогда северокорейский государственный служащий пояснил, что по протоколу лидер страны должен войти первым.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал, о чем они с Ким Чен Ыном говорили в ходе переговоров.

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