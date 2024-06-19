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В ГД сочли визит Путина в КНДР волнительным для Запада

Слуцкий заявил, что визит Путина в КНДР сильно «взволновал» Запад

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Petrov Sergey/Global Look Press

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР изрядно взволновал политиков США и ЕС. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно «взволновали» Запад», — написал Слуцкий.

По его словам, СМИ уже развернули кампанию по формированию «оси зла». Глава комитета Госдумы напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об «угрозе, которая носит не региональный, а глобальный характер».

Слуцкий обратил внимание, что на Западе, похоже, напрочь забыли о таких понятиях, как дипломатия и «межгосударственное взаимодействие». Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына там восприняли не иначе как «заговор против атлантистов».

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

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