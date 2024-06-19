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В Госдуме заявили, что Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ

Слуцкий: Россия выйдет из ПА ОБСЕ, так как там нет условий для дальнейшей работы

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку там нет условий для дальнейшей работы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора», — сказал Слуцкий.

В то же время он подчеркнул, что это не значит, что Россия выйдет из самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Речь идет о парламентской составляющей, в которой условий для дальнейшей работы российской делегации больше нет, уточнил депутат.

До этого Совет Федерации РФ решительно осудил попытки западных стран препятствовать работе российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды.

Ранее сообщалось, что Госдума разработает постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ.

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