Госдума разработает постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина займется разработкой постановления о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Даем поручение профильному комитету по международным делам подготовить соответствующее постановление», — сказал Володин, добавив, что РФ не будет «финансировать этот шабаш».

14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте.

17 июня Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске заявил, что отказ в выдаче Румынией виз связан с боязнью правды.

19 июня в Совете Федерации предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко инициативу одобрила и заметила, что от временного отсутствия делегации из РФ в ассамблее российская сторона, в отличие от организации, ничего не потеряет.

Председатель Совфеда также отметила, что вместе с приостановкой деятельности в рамках ПА ОБСЕ Россия прекратит осуществлять выплаты в адрес этой структуры.

Ранее депутат Алексей Чепа рассказал о сегодняшнем состоянии ОБСЕ.