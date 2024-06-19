Путин, Ким Чен Ын и Мурашко кратко переговорили после общения с прессой

Российский лидер Владимир Путин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и министр здравоохранения России Михаил Мурашко после общения с прессой коротко переговорили. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, выходя из зала, лидеры двух стран пообщались с Мурашко, который также прибыл в КНДР.

До этого Путин заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный между РФ и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи, если один из участников столкнется с агрессией.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан», с российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.