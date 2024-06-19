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В Крыму предложили взыскать контрибуции с властей Украины после завершения СВО

Смирнов предложил взыскать контрибуции с властей Украины по окончании СВО

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Alexey Pavlishak/Reuters

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил по окончании СВО взыскать контрибуции с представителей властей Украины и местных олигархов, которые поддерживали агрессию в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, после завершения конфликта с Украины в качестве контрибуции необходимо взыскать «ущерб, незаконно нанесенный России западными санкциями и военными действиями».

В то же время он подчеркнул, что ущерб должен возмещать не народ Украины, но представители власти, в первую очередь Владимир Зеленский и поддержавшие агрессию олигархи.

«Они должны сполна ответить за все беды, принесенные украинскому и российскому народам», — заявил Смирнов.

До этого суд в Крыму удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны республики убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

Ранее американский профессор призвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО.

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