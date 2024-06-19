Политолог высказался по поводу участия России во втором саммите по Украине

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в интервью Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что после саммита по Украине в Швейцарии следующая встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что никаких четких планов и сроков проведения конференции нет. Все будет решаться на поле боя, считает он.

По мнению Бовта, на сегодняшний день нет предпосылок для мирных переговоров.

«Собственно говоря, в последнем предложении [президента России Владимира] Путина, озвученном 14 июня, <...> он призывает признать реалии на земле. Но Киев к этому не готов. И Запад будет его поддерживать в этой неготовности», — сказал политолог.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пригласить Россию как на второй «мирный» саммит, так и на любые другие мероприятия, но для Москвы эти приглашения ничего не значат. Он напомнил, что нынешний украинский лидер потерял свою легитимность.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. В ходе саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

Ранее в Италии рассказали, почему не все страны подписали коммюнике по Украине.