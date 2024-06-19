Политолог объяснил, почему Запад нервно реагирует на визит Путина в КНДР

Россия нарушила планы коллективного Запада, который десятилетиями «душит» Северную Корею. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

«Ну вот и покончено с «изоляцией Северной Кореи». Привет глобалистам, эмигрантам и гегемону. Еще привет экономистам, привыкшим измерять могущество страны в цифрах ВВП», — сказал Перла.

По его мнению, реальное могущество стране дают не деньги, а оружие и люди, готовые сражаться за свое государство.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан». С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Позднее Путин и Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Ранее Захарова оценила реакцию Запада на визит Путина в КНДР.