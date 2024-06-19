Захарова оценила реакцию Запада на визит Путина в КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истеричной и судорожной реакцию стран Запада на визит Владимира Путина в Северную Корею. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что подобное развитие событий связано с нечеловеческой ненавистью Соединенных Штатов к КНДР.

«Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов», — сказала Захарова.

Представитель МИД также заявила, что ее удивляет брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении Пхеньяна из-за выбранного пути развития страны.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина.