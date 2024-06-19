Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Варшава должна уговаривать украинских студентов вступать в ВСУ, а Киев просить их вернуться на родину. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские — уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую», — сказал Коморовский, разговаривая якобы с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Коморовский также отметил, что из-за военной помощи Украине у Польши есть проблемы с нехваткой вооружений. Он напомнил, что Варшава делала все, чтобы связать Киев с «западным миром» и выразил надежду, что на Украине не забудут об уровне поддержки, который был оказан в течение последних нескольких лет.

До этого российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) смогли уговорить польских наемников Игоря Горняка и Майкла Киермача вступить в несуществующую частную военную компанию (ЧВК) бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины.