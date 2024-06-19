В Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР

Углубление сотрудничества России и КНДР является рациональным шагом на фоне давления Запада на Москву и Пхеньян. Об этом пишет Global Times со ссылкой на экспертов.

Так, научный сотрудник Китайской академии социальных наук в Пекине Ван Цзюньшэн считает, что визит Владимира Путина в Северную Корею «наверняка выведет» отношения двух государств на новую высоту. По его словам, на фоне расширения НАТО, конфликта на Украине, давления существующих альянсов под руководством США на Северную Корею сотрудничество Москвы и Пхеньяна не выглядит сюрпризом.

В свою очередь сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн также счел рациональным сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что взаимодействие России и КНДР может заставить США обеспокоиться «или даже испугаться». Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона на изоляцию и ослабления Москвы и Пхеньяна оказалась неудачной и привела к обратному результату.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.