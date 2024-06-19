Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР

GT: визит Путина в КНДР выведет отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень

close
100%
Владимир Смирнов/РИА Новости

Углубление сотрудничества России и КНДР является рациональным шагом на фоне давления Запада на Москву и Пхеньян. Об этом пишет Global Times со ссылкой на экспертов.

Так, научный сотрудник Китайской академии социальных наук в Пекине Ван Цзюньшэн считает, что визит Владимира Путина в Северную Корею «наверняка выведет» отношения двух государств на новую высоту. По его словам, на фоне расширения НАТО, конфликта на Украине, давления существующих альянсов под руководством США на Северную Корею сотрудничество Москвы и Пхеньяна не выглядит сюрпризом.

В свою очередь сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн также счел рациональным сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что взаимодействие России и КНДР может заставить США обеспокоиться «или даже испугаться». Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона на изоляцию и ослабления Москвы и Пхеньяна оказалась неудачной и привела к обратному результату.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами