Кремль показал торжественный прием Путина на главной площади Пхеньяна

Президента России Владимира Путина официально встретили на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Видео с торжества опубликовала пресс-служба Кремля.

Площадь Ким Ир Сена — крупнейшая городская площадь в центре столицы Северной Кореи, названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Ее открыли в августе 1954 года.

Площадь украсили воздушными шарами, а также флагами России и КНДР. Над трибуной разместили портреты Путина и Ким Чен Ына. Участники церемонии держали цветы и воздушные шарики и встречали российского лидера. Также на площади стояла рота почетного караула КНДР.

После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» начались переговоры лидеров стран.

До этого сообщалось, что Пхеньян встретил Путина тридцатиградусной жарой. Утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется выше +33°C, предупредили синоптики.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности при встрече в Пхеньяне.