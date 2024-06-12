Польша подняла в небо самолеты из-за российской авиации

В ночь на 12 июня Польша и союзники поднимали в воздух авиацию в связи с «усиленной активностью дальней авиации» России. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) страны в соцсети X.

Отмечается, что жители юго-восточной части Польши могли слышать повышенный уровень шума из-за работы в небе польских и союзных самолетов.

До этого аналогичный инцидент произошел 7 июня.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщало, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Речь идет, прежде всего, о транспортных или разведывательных самолетах России. В 2023 году истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата самолетов РФ более 300 раз.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство «ракете из России».