Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша подняла в небо самолеты из-за российской авиации

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

close
100%
Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

В ночь на 12 июня Польша и союзники поднимали в воздух авиацию в связи с «усиленной активностью дальней авиации» России. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) страны в соцсети X.

Отмечается, что жители юго-восточной части Польши могли слышать повышенный уровень шума из-за работы в небе польских и союзных самолетов.

До этого аналогичный инцидент произошел 7 июня.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщало, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Речь идет, прежде всего, о транспортных или разведывательных самолетах России. В 2023 году истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата самолетов РФ более 300 раз.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство «ракете из России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами