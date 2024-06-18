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В США призвали к началу переговоров с Россией по Украине

American Conservative: НАТО и США необходимо провести переговоры с РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Североатлантическому альянсу и США необходимо рассмотреть возможность переговоров с РФ для того, чтобы уменьшить возросший в последние годы риск ядерной эскалации конфликта. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«НАТО, и особенно Соединённые Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы уменьшить опасные ядерные риски, которые усугубились конфликтом на Украине», - говорится в сообщении издания.

По оценке аналитиков журнала, ядерное оружие РФ будет и в дальнейшем играть важную роль в международных кризисах «как инструмент принуждения, позволяющий убедить противников урегулировать споры на условиях Москвы».

Дипломатическая необходимость ведения переговоров с РФ, отмечается в материале, стала особенно актуальна в связи с недавним присоединением к НАТО Финляндии и Швеции.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предупредил Киев о плачевных последствиях отказа от предложений Путина.

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