Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий журналист оценил инициативу Путина по урегулированию конфликта на Украине

Журналист Кеппель: Путин предложил ясный план урегулирования кризиса на Украине

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Немецкий журналист и шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель назвал предложенную Владимиром Путиным инициативу по конфликту на Украине четкими шагами к урегулированию кризиса. Такую точку зрения он высказал на своем YouTube-канале.

«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», — подчеркнул Кеппель.

Журналист также назвал решение стран «Большой семерки» о выделении Киеву $50 млрд. за счет заблокированных российских активов воровством. Он подчеркнул, что скептически оценивает инициативу, поскольку она ведет к углублению конфронтации.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Матвиенко назвала предложение Путина единственным путем к окончанию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами