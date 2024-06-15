Немецкий журналист и шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель назвал предложенную Владимиром Путиным инициативу по конфликту на Украине четкими шагами к урегулированию кризиса. Такую точку зрения он высказал на своем YouTube-канале.

«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», — подчеркнул Кеппель.

Журналист также назвал решение стран «Большой семерки» о выделении Киеву $50 млрд. за счет заблокированных российских активов воровством. Он подчеркнул, что скептически оценивает инициативу, поскольку она ведет к углублению конфронтации.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Матвиенко назвала предложение Путина единственным путем к окончанию конфликта на Украине.