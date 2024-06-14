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Матвиенко назвала предложение Путина единственным путем к окончанию конфликта на Украине

Матвиенко: Путин представил путь к завершению конфликта на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Владимир Путин представил единственный возможный вариант урегулирования конфликта на Украине, который создает предпосылки к разрядке эскалации и построению неделимой безопасности. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Матвиенко подчеркнула, что озвученные Путиным инициативы исключают неверное или искаженное толкование, и выбивают почву из-под всякой имитации мирных процессов, а также усилий по подмене движения к миру пропагандистскими мероприятиями стран Запада.

«После сегодняшнего выступления главы Российского государства становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира – отсутствие воли и ответственности западных элит», — написала она.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет ни за кем бегать с предложением о мире.

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