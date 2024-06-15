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Экс-советник премьера Греции назвал истинную цель конференции по Украине в Швейцарии

Эксперт Веланис: конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта

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Denis Balibouse/Reuters

Мирная конференция по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии, ищет пути наращивания конфликта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

Веланис согласился с заявлением российской стороны, что нельзя рассматривать конфликт на Украине как поиск путей его урегулирования. Он также обратил внимание на то, что Россию не пригласили на саммит в Швейцарии.

По мнению политика, на мероприятии соберутся страны-члены НАТО и их союзники, которые хотят стратегической победы над Россией. Велансис подчеркнул, что в мирной конференции должны принимать участие все стороны конфликта.

Эксперт добавил, что если бы целью саммита было достижение справедливого мира на Украине, участники должны были бы вернуться к истокам украинского кризиса и заняться главными причинами, которые привели к ней.

Велансис подчеркнул, что речь в том числе идет о государственном перевороте на Украине в 2014 году, — США официально объявляли, что потратили на это $5,5 млрд, также «это фашистские нападения на Донбасс и на Одессу».

Ранее в США не увидели пути к мирным переговорам на предстоящем саммите в Швейцарии.

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Операция на Украине
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