Путин проведет совещание по миграционной политике

Президент России Владимир Путин вечером 13 июня проведет совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Путин недавно в Санкт-Петербурге говорил о необходимости как можно скорее заняться этим вопросом.

«Как раз один из таких шагов сегодня будет сделан», — заявил пресс-секретарь.

4 июня глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо прекратить «покупку» российского гражданства мигрантами. По его словам, первое, с чем сталкивается мигрант по переезде в Россию, — это коррупция. Фадеев подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

20 мая депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (они носят неофициальное название «диаспоры». — Прим. ред.) внутри России.

В апреле депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции.

Ранее сообщалось, что США будут депортировать нелегальных мигрантов из России.