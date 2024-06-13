Американский журналист Сеймур Херш заявил, что приглашение России на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии было отменено по инициативе президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Херша, информированный американский чиновник сообщил ему, что представителей России изначально планировалось пригласить в качестве гостей празднования, но «по настоянию» администрации Байдена приглашение было отменено.

8 июня бывший кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что не стоит забывать, что именно Россия сломила немецкую армию в годы Второй мировой войны, и лишь потом во Франции высадилась армия США и освободила Западную Европу.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя решение не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, заявил, что от РФ «не убудет».

Ранее Зеленский выразил надежду на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии.