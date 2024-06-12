Путин поделился впечатлениями от материалов о достижении лауреатов госпремий

Президент России Владимир Путин заявил, что не мог оторваться от чтения материалов о достижениях лауреатов госпремий. Об этом он заявил после награждения лауреатов госпремий в Кремле, передает РИА Новости.

По словам президента, при знакомстве с такими материалами мероприятий погружаешься в информацию, связанную с деятельностью и жизненными достижениями в работе лауреатов и награжденных. Он добавил, что такое чтение воспринимается как какая-то приключенческая литература.

«Потому что невозможно оторваться от чтения того, что и как делали, к чему пришли и чего добились такие люди, как наши сегодняшние лауреаты и награжденные, и они сами, вот те, кто сегодня здесь присутствуют на данном сегодняшнем нашем мероприятии», — сказал Путин.

На церемонии вручения госпремий в Кремле Путин заявил, что наука и ее новаторские подходы являются основой для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией.

Ранее в Кремле прокомментировали предложение Путину возглавить попечительский совет РАН.