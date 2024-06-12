Путин образовал в своей администрации пять новых управлений и упразднил одно старое

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в его администрации будет образовано пять новых управлений и упразднено одно старое. Соответствующий документ появился на портале опубликования правовых актов.

В составе президентской администрации таким образом появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности государственного совета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

При этом указом президента упраздняется управление по обеспечению деятельности Госсовета.

В этот же день Путин подписал указ, утверждающий денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах. Соответствующее соглашение было подписано правительствами двух стран в Москве 27 февраля 1998 года.

Ранее Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ.