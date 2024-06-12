Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года», — говорится в документе.

14 мая правительство Украины денонсировало заключенное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

В марте Украина вышла из соглашений в рамках СНГ «о вооруженных силах и погранвойсках» и «о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты».

Ранее Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ.