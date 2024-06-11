Путин встретился с гендиректором компании «Россети»

Президент России Владимир Путин 11 июня провел встречу с гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым, на которой стороны обсудили работу организации и реализацию ее проектов. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

Как рассказал Рюмин, «Россети» в настоящее время владеет 2,5 млн км линий электропередач и 580 тыс. подстанций в России. По его словам, по сетям компании передается около 80% всего электричества РФ.

Он также сообщил, что выручка организации в 2023 году достигла 1 трлн 380 млрд рублей, что на 17% выше прошлогоднего показателя.

Кроме того, Рюмин отчитался о реализации нескольких крупных проектов: реконструкции подстанции «Пахра», строительстве объектов для электроснабжения месторождений, обеспечивающих функционирование газопровода «Сила Сибири», подключении Амурского газохимического комплекса.

В марте стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу электроэнергии долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП). Как пишет «Коммерсантъ», в «Россетях» поддерживают эту идею.

Ранее Путин встретился с омбудсменом Москальковой.