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Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю

Посол Крутой: Путин и Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, тема роуминга является одним из ключевых поручений президентов двух государств.

Крутой добавил, что к 25-летию Союзного договора в декабре данный вопрос должен быть решен.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стороны договорились, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными, в ином случае это окажет высокую нагрузку на операторов обеих стран.

До этого Путин заявил, что Россия и Белоруссия собираются отменить роуминг на территории Союзного государства и создать режим «домашней сети».

В середине мая в Минцифры высказались по отмене роуминга с Белоруссией. Кандидат на должность министра цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что отмена роуминга сотовой связи между двумя странами планируется.

Ранее россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи.

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