На Западе услышали и поймут слова президента России Владимира Путина о праве Москвы поставить дальнобойное оружие в разные регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по недружественным государствам. Такое мнение высказал военный блогер Сергей Колясников. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Но США используют «доктрину безумца», впервые сформулированную администрацией Ричарда Никсона в 1969 году. Ключевая идея доктрины — «деэскалация через эскалацию», то есть повышение уровня угроз до такой степени, что противник считает дальнейшее противостояние нецелесообразным и идет на уступки», — отметил Колясников.

Стратегия Никсона, по его словам, включала демонстративную подготовку к использованию ядерного оружия против СССР. Эксперт выразил мнение, что США будут и далее наращивать уровень конфликта, «прикрываясь привычной демагогией».

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Глава государства также обратил внимание, что поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте. Вместе с тем он отметил, что предоставление Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о наращивании ядерного арсенала США.