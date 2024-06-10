В ЛДПР предложили присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя и депутата Артура Чилингарова. Соответствующее обращение Слуцкий отправил на имя президента РФ Владимира Путина, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В обращении отмечается, что Чилингаров внес серьезный вклад в исследование полярных регионов, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути конкретно. Как указал Слуцкий, Чилингаров понимал, какое стратегическое значение имеет Севморпуть для экономики и безопасности России в качестве транспортной магистрали.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение Правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова», – говорится в обращении.

Как подчеркнул Слуцкий, такое развитие событий станет данью уважения исследователю Арктики.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в городе Санкт-Петербурге. При жизни он был удостоен множества государственных наград. В 1986 году исследователь стал Героем СССР, а в 2008 году — Героем России.

Ранее Путин анонсировал создание комиссии по развитию Арктики и Севморпути.