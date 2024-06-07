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Путин анонсировал создание комиссии по развитию Арктики и Севморпути

Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути до 150 миллионов тонн

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по Северному морскому пути в прошлом году прошло 36 млн тонн грузов, а в перспективе грузооборот может вырасти до 150 млн тонн.

«Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь», — отметил российский лидер.

Также глава государства сообщил, что в Госсовете РФ будет создана комиссия по развитию Арктики и Севморпути.

В настоящее время Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

До этого Путин предложил зарубежным компаниям осуществлять перевозки по Северному морскому пути. Тогда же он впервые заявил, что в 2023 году грузооборот маршрута составил 36 млн тонн. Это значение в пять раз превышает рекордные показатели перевозок во времена Советского Союза, подчеркнул президент.

В конце 2023 года в использовании Севморпути заинтересовались азиатские страны, в частности Китай. Их привлекает длина маршрута — это кратчайший путь между портами Азии и Европы — а также его безопасность.

Ранее в «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году.

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