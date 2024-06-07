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Еще одна страна заявила о намерении вступить в БРИКС

Советник Ортега: Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

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Советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега заявил, что правительство страны намерено вступить в БРИКС и ведет переговоры по этому вопросу со странами организации. Его слова с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приводит РИА Новости.

Ортега подчеркнул, что Никарагуа заняла четкую позицию по этому вопросу.

«Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи», — заявил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 июня министр планирования и экономразвития Египта Хала ас-Саид заявил, что страна стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Ранее в Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС.

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