Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС

Кабмин Таиланда одобрил проект письма о намерении страны вступить в БРИКС

close
100%
Росконгресс

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Власти заявили, что членство Таиланда в организации поможет укрепить его позиции на мировой арене, а также расширит возможности стран.

27 мая издание Sky News Australia писало, что мероприятия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году позволят России и Китаю активнее укрепить свои отношения с глобальным Югом.

23 мая сообщалось, что Банк России рассматривает возможность организации торговой площадки для торговли зерновыми в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Днем ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Вашингтон ведет закулисную работу по подрыву БРИКС — США не нравится все, что не поддается контролю американцев.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение.

Ранее Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами