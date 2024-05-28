В Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Власти заявили, что членство Таиланда в организации поможет укрепить его позиции на мировой арене, а также расширит возможности стран.

27 мая издание Sky News Australia писало, что мероприятия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году позволят России и Китаю активнее укрепить свои отношения с глобальным Югом.

23 мая сообщалось, что Банк России рассматривает возможность организации торговой площадки для торговли зерновыми в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Днем ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Вашингтон ведет закулисную работу по подрыву БРИКС — США не нравится все, что не поддается контролю американцев.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение.

Ранее Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС в Казани.