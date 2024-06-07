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Премьер Венгрии Орбан заявил, что отправка ЕС войск на Украину — решенный вопрос

Орбан: военный психоз ЕС приведет к отправке войск на Украину

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Virginia Mayo/AP

Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан прокомментировал участившиеся заявления политиков Запада о возможной отправке военнослужащих на Украину.

«Это не угрозы, это уже факты... Когда вы (журналисты. — Ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос», — сказал венгерский премьер.

По его мнению, «только слепой» не может видеть, что в Европе царит «военный психоз», логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории Российской Федерации. Французский лидер пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский заявил, что надеется на «высадку союзников на Украине».

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