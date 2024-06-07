Глава ДНР назвал мирную конференцию по Украине в Швейцарии симулякром

Конференция по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти с 15 по 16 июня в Швейцарии, является «симулякром», поскольку невозможно говорить предметно в отсутствии одной из сторон противостояния, в данном случае — России. Об этом заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Знаете, это симулякр мирной конференции», — сказал чиновник.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее в Кремле заявили, что Швейцария отказалась от многолетней линии нейтралитета своими действиями по Украине.