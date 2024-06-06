Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов назвал проходящие выборы в Европейский парламент «политическим шоу с элементами иммерсивного театра», цель которых — не допустить появления в структуре фракций, отражающих интересы простых граждан. Его слова приводит ТАСС.

«Европейские выборы все больше напоминают политическое шоу с элементами иммерсивного театра, режиссером которого является евробюрократия. Одна из преследуемых целей — обеспечение поддержки «единого кандидата от евробюрократии» Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — заявил Логвинов.

По его словам, в Брюсселе открыто говорят о необходимости не допустить появления в Европарламент фракций, которые смогут «нарушить покой» политического мейнстрима ЕС. Европейская бюрократия хочет отгородить себя от политиков, которые представляют интересы рядовых граждан, указал Логвинов.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее стало известно, что глава Евросовета хочет помешать переизбраться фон дер Ляйен.