Глава Евросовета хочет помешать переизбраться фон дер Ляйен

Глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за напряженных отношений. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники Politico выразили опасения, что Мишель будет всячески препятствовать переизбранию фон дер Ляйен, с которой у него напряженные отношения.

Как следует из текста, глава Евросовета может использовать тактику разговоров с лидерами ЕС один на один вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности совместно. Также отмечается, что Мишель обладает немалым влиянием, поскольку председательствует в процессе распределения высших должностей после выборов в Европейский парламент и координирует переговоры стран-членов.

Кроме того, в последние несколько недель некоторые европейские страны стали все больше нервничать по поводу реальной повестки дня Мишеля, отмечается в материале.

«Многие государства-члены обеспокоены тем, что Шарль Мишель не будет играть конструктивной роли, а скорее будет преследовать программу личной мести», — сказал дипломат ЕС.

До этого фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее в Болгарии освистали главу Еврокомиссии.