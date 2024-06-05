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На фасаде Миланского собора появился флаг Палестины

На фасаде главного собора Милана появился крупный флаг Палестины

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Tgcom24/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Крупный флаг Палестины появился на фасаде главного собора Милана. Об этом сообщил член городского совета Европы — Верде Карло Монгуцци в своем профиле в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чиновник отметил, что этот жест был встречен аплодисментами присутствовавших на площади людей.

По данным телеканала Tgcom24, персонал собора и полиция убрали полотнище спустя несколько минут. Организаторов и исполнителей акции пытаются найти по камерам видеонаблюдения.

По данным газеты Giorno, политический жест уже осудила еврейская община Милана. Предварительно установлено, что за ним стоит кандидат в Европарламент от партии зеленых Стефано Апуццо.

До этого глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Риме заявил, что Италия возобновляет финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое угодило в скандал.

Ранее Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине.

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