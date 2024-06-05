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Писториус раскрыл, кто должен решать вопрос о переговорах по Украине

Глава МО ФРГ Писториус: только Москва и Киев должны решать вопрос о переговорах

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что только Россия и Украина должны решать, когда должны начаться мирные переговоры по урегулированию конфликта, поскольку Берлин не является его стороной. Его слова приводит телеканал Pheonix.

«Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идет, это наш долг — поддерживать Украину. Украина и Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — заявил он.

28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он описал эти заявления словами «у них как будто ушей нет».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалогу России с Украиной о мире препятствует партия войны в Киеве. По словам дипломата, в Киеве правит «партия войны», которая, как минимум на словах, стремится победить Россию «на поле боя».

Ранее глава ВЭФ Шваб в разговоре с пранкерами рассказал, как решить конфликт на Украине.

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