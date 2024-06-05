Глава ВЭФ Шваб в разговоре с пранкерами рассказал, как решить конфликт на Украине

Вероятным сценарием завершения украинского конфликта является аналог разделения Корейского полуострова, считает исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), запись опубликована в их Telegram-канале.

По мнению Шваба, корейский сценарий означает заморозку конфликта. Он подчеркнул, что на сегодняшний день это решение является неподходящим.

«Нужно ждать, пока не произойдет что-то, что действительно сделает переговоры необходимыми», — сказал он.

5 июня глава МИД Китая Ван И заявил, что более 20 государств выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

В этот же день член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален подняла вопрос о предложенном государствами — членами БРИКС Бразилией и Китаем мирном плане по Украине.

До этого стало известно, что, по мнению папы Римского Франциска, без участия России любые переговоры по украинскому кризису «не имеют реального смысла».

Ранее западные страны призвали не игнорировать сигналы России о возможности переговоров.